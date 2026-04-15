Petrol Diesel Price Today: तेल की कीमतों ने बिगाड़ा बजट, जानें आपके शहर में आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) ने कीमतों को स्थिर रखा हुआ है। मई 2022 के बाद से सरकारी तेल कंपनियों ने कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। हालांकि, इस बीच कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर से 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं। ताजा जानकारी के मुताबिक, कंपनियां अभी भी घाटे में चल रही हैं। पेट्रोल पर प्रति लीटर 18 रुपये और डीजल पर 35 रुपये का नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में की गई 10 रुपये की कटौती का फायदा जनता को न मिलकर कंपनियों के घाटे की भरपाई में जा रहा है।