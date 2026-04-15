Gold Silver Price Today: गिर गईं सोने की कीमतें, उधर चांदी में देखी जा रही तेजी, जानिए लेटेस्ट भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोना 413 रुपये की गिरावट के साथ 1,54,404 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि यूएस और ईरान जल्द ही इस संघर्ष के स्थाई समाधान के लिए बातचीत कर सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले दो दिन में पाकिस्तान में ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू हो सकती है।