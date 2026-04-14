14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Auto Sales: गाड़ियां खरीदने में भारतीयों ने बना दिया रिकॉर्ड, FY26 में बिके 2,82,65,519 व्हीकल

Automobile sales: FY26 में भारत में 2.82 करोड़ गाड़ियां बिकीं जो अब तक का रिकॉर्ड है। सात साल बाद पहली बार सभी सेगमेंट ने एक साथ सर्वकालिक बिक्री दर्ज की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Apr 14, 2026

automobile sales

FY26 में गाड़ियों की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। (PC: AI)

Automobile sales: सात साल का इंतजार खत्म हुआ। FY26 में भारत के ऑटो सेक्टर ने वह कर दिखाया जो 2018-19 के बाद नहीं हुआ था। गाड़ी खरीदने का शौक भारतीयों को हमेशा रहा है। पर इस बार के आंकड़े देखकर खुद ऑटो इंडस्ट्री के लोग हैरान हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में देश में कुल 2 करोड़ 82 लाख 65 हजार 519 गाड़ियां बिकीं। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल की तुलना में 10.4 फीसदी की बढ़त। खास बात यह है कि सभी सेगमेंट यानी कार, ट्रक, दोपहिया और तिपहिया, सभी ने एक साथ रिकॉर्ड बनाया। SIAM यानी सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

GST 2.0 और सस्ते कर्ज से मिला फायदा

SIAM के अध्यक्ष शैलेश चंद्रा ने कहा कि इस रिकॉर्ड के पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली, GST 2.0 सुधारों से बाजार में सकारात्मक माहौल बना। दूसरी, साल भर में कई बार रेपो रेट में कटौती हुई जिससे गाड़ियों पर लोन सस्ता हुआ और लोगों की जेब में थोड़ी राहत आई। उन्होंने कहा कि साल की शुरुआत थोड़ी धीमी रही थी, लेकिन साल का अंत जोरदार रहा। सात साल में पहली बार हर कैटेगरी ने एक साथ सर्वकालिक ऊंचाई को छुआ।

सेगमेंटवार आंकड़े: कौन कितना आगे?

दोपहिया: यह सबसे बड़ा सेगमेंट है। FY26 में 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा दोपहिया बिके जो पिछले साल के मुकाबले 10.7 फीसदी ज्यादा हैं। स्कूटर की बिक्री ने सबको चौंकाया। 18.5 फीसदी की छलांग लगाई और 81 लाख से ज्यादा स्कूटर बिके। मोटरसाइकिल 6.6 फीसदी बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख पार कर गई।

पैसेंजर व्हीकल: कारों और SUV की बिक्री 43 लाख से बढ़कर 46.43 लाख हो गई। यह 7.9 फीसदी की वृद्धि है।

कमर्शियल व्हीकल: ट्रक और बसें भी पीछे नहीं रहीं। 9.58 लाख से बढ़कर 10.79 लाख यूनिट। 12.6 फीसदी की बढ़त।

तिपहिया: 7.41 लाख से बढ़कर 8.36 लाख। 12.8 फीसदी की बढ़त।

निर्यात में भी जोरदार उछाल

FY26 में भारत ने 66.47 लाख गाड़ियां निर्यात कीं, जो FY25 के 53.62 लाख से 24 फीसदी ज्यादा है। यह भी एक शानदार उपलब्धि है। हालांकि, शैलेश चंद्रा ने कहा कि मेक्सिको में आयात शुल्क बढ़ने और मध्य पूर्व में जंग के माहौल की वजह से उन बाजारों में दिक्कत आ सकती है। ये दोनों मिलकर भारत के पैसेंजर व्हीकल निर्यात का 20 से 22 फीसदी हिस्सा बनाते हैं। पर बाकी दुनिया में भारतीय गाड़ियों की मांग बढ़ रही है। रुपए की कमजोरी ने भी निर्यात को हवा दी है।

ईरान जंग के चलते आगे की राह आसान नहीं

सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चिंता है जो पीछा नहीं छोड़ रही। पश्चिम एशिया में जंग का असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। महंगा तेल माल ढुलाई महंगा करता है, कच्चा माल महंगा होता है और गाड़ियों की कीमतें बढ़ने का खतरा रहता है। इससे आम खरीदार का बजट बिगड़ सकता है। SIAM ने साफ कहा है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो उत्पादन, सप्लाई चेन और मांग तीनों पर असर पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price: सोने-चांदी में क्या आ सकती है 10% की बड़ी गिरावट? जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट्स
कारोबार
Gold Silver Price

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Apr 2026 05:42 pm

Hindi News / Business / Auto Sales: गाड़ियां खरीदने में भारतीयों ने बना दिया रिकॉर्ड, FY26 में बिके 2,82,65,519 व्हीकल

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

क्या Income Tax खत्म होगा? Monzo के फाउंडर का बड़ा दावा, इंसान नहीं AI देगा सरकार को पैसा

Monzo Founder's Bold Claim: 'Compute Tax' Will Replace Income Tax
कारोबार

EMI बढ़ी, बचत घटी: भारतीय परिवारों का पैसा आखिर कहां जा रहा है?

Household Savings
कारोबार

Gold Silver Price: सोने-चांदी में क्या आ सकती है 10% की बड़ी गिरावट? जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

Gold Silver Price
कारोबार

रूस इस समय तेल निर्यात से रोज लगभग $760 मिलियन कमा रहा

Russian President Vladimir Putin
विदेश

China Export: मिडिल ईस्ट युद्ध से लगा चीन की इकोनॉमी को डबल झटका, 2026 का ग्रोथ टार्गेट बना बड़ी चुनौती

China's exports hit a six-month low, worsened by the Iran war and Trump tariffs.
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.