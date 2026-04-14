Gold Silver Price: सोने-चांदी में क्या आ सकती है 10% की बड़ी गिरावट? जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

Kotak Securities में AVP कमोडिटी रिसर्च कायनात चेनवाला का कहना है कि अगर अमेरिकी नाकेबंदी से ईरानी कच्चे तेल की सप्लाई बुरी तरह बाधित हुई और तेल 120 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर टिक गया, तो महंगाई का दबाव और बढ़ेगा। ब्याज दरें ऊंची रहेंगी और डॉलर मजबूत बना रहेगा। ऐसे हालात में सोना और चांदी दोनों पर और दबाव आ सकता है। उनके अनुसार अगर तेल 120 डॉलर पार कर गया तो सोना 4,400 डॉलर से भी नीचे जा सकता है और चांदी 67 डॉलर के नीचे फिसल सकती है। यानी सोने में अभी और 10 फीसदी तक की गिरावट संभव है। दूसरी तरफ, अगर तेल 90 डॉलर से नीचे आया तो सोना 5,000 डॉलर पार कर सकता है और चांदी 80 डॉलर के पार जा सकती है। कुल मिलाकर सब कुछ तेल पर टिका है।