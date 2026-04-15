Share Market Today: सेंसेक्स 1100 अंक उछला, निफ्टी 24,150 के पार, जानें क्या है इस बढ़त की बड़ी वजह

इस बड़ी बढ़त के पीछे सबसे मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की उम्मीदें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान में अगले दो दिनों के भीतर बातचीत शुरू हो सकती है। इस खबर ने वैश्विक निवेशकों में उत्साह भर दिया है और जोखिम लेने की क्षमता बढ़ा दी है। इसके अलावा भारत का वीआईएक्स (डर का सूचकांक) सुबह के शुरुआती कारोबार में 10 प्रतिशत से अधिक गिरकर 18.4 के स्तर पर आ गया, जो पिछले सत्रों की तुलना में कम अस्थिरता को दर्शाता है।