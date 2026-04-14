Crude Oil India: ईरान संकट के बीच भारत ने बदली ट्रेड रणनीति, इन देशों से बढ़ाया गैस और तेल का इंपोर्ट

मार्च में रूस से तेल आयात 90 प्रतिशत बढ़कर प्रति दिन 20 बैरल के 10 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल में रोज 16 लाख बैरल रूसी तेल खरीदा। नायरा एनर्जी रिफाइनरी में मरम्मत चल रही है, इसलिए अप्रेल में रूस से तेल खरीद कुछ घटी है। भारत ने महंगी स्पॉट गैस की ओर भी रुख किया है और अमरीका, ओमान और नाइजीरिया से आयात बढ़ाया है।