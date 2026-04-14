14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Oil Price Spike: कच्चा तेल जितना महंगा दिख रहा असलियत में कीमत उससे भी कहीं ज्यादा, जानिए कैसे

Oil Supply Crisis: निवेशक ऑयल के भाव फ्यूचर्स पर देखते है, जबकि स्पॉट मार्केट में कीमतें कहीं ज्यादा है। इसका मुख्य कारण ऑयल सप्लाई में आ रही बाधा है। अमरीकी लाइट स्वीट क्रूड का भाव स्पॉट मार्केट में, फ्यूचर्स भाव से 40 डॉलर प्रीमियम रेट पर है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Apr 14, 2026

crude oil price

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। (PC: AI)

डॉनल्ड ट्रंप की होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी की धमकी से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इससे एक तरफ जहां ग्लोबल बाजार में क्रूड ऑयल फ्यूचर्स की कीमतें फिर से 8 फीसदी बढ़कर 104 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की ईरान को नई धमकी से बाजार में चिंता बढ़ गई थी और भारत सहित दुनियाभर के शेयर बाजारों में गिरावट आई। क्रूड ऑइल की कीमतों में तेजी से रुपए पर दबाव पड़ा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल जितना महंगा दिख रहा, वास्तव में इससे कहीं अधिक मंहगा यानी प्रति बैरल 30 से 40 डॉलर तक अधिक महंगा बिक रहा है।

कैसे है असलियत से ज्यादा कीमत

निवेशक आमतौर पर ब्रेंट या डब्ल्यूटीआइ जैसे क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स दाम देखते हैं, जो फिर से 104 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हैं। लेकिन हकीकत इससे अलग है। असली खरीद-बिक्री यानी स्पॉट मार्केट (तुरंत डिलीवरी वाले बाजार) में तेल की कीमत 135 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चल रही है और हाल ही में यह 144 डॉलर प्रति बैरल से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। यानी क्रूड स्पॉट मार्केट में 35 से 50 डॉलर प्रीमियम पर बिक रहा है।

इस अंतर की बड़ी वजह आपूर्ति संकट है। अमरीका-ईरान युद्ध के कारण सप्लाई में कमी से तेल की उपलब्धता कम है, जबकि मांग बनी हुई है, इसलिए कीमतें ऊपर हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण रोजाना 1.20 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल सप्लाई प्रभावित है, जो वैश्विक आपूर्ति का करीब 12 प्रतिशत है। ऐसे में कंपनियों को तुरंत डिलीवरी के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। 144 डॉलर प्रति बैरल के उच्च स्तर पर अमरीकी लाइट स्वीट क्रूड का भाव स्पॉट मार्केट में, फ्यूचर्स भाव से 40 डॉलर प्रीमियम रेट पर है।

क्यों स्पॉट मार्केट में महंगा है क्रूड

फ्यूचर्स मार्केट में आने वाले महीनों के लिए तेल के सौदे होते हैं। यहां दाम स्पॉट मार्केट से कम दिख रहे हैं, क्योंकि बाजार को उम्मीद है कि आगे चलकर सप्लाई सुधरेगी और कीमतें नीचे आ सकती हैं। कूड ऑयल की फ्यूचर्स कीमतें भविष्य की उम्मीदों को दिखाती हैं, लेकिन स्पॉट कीमतें मौजूदा संकट को दर्शाती हैं, जहां तेल की कमी नजर आ रही है। इसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने कहा, जब तक सप्लाई सामान्य नहीं होती, तब तक तेल की असली कीमत ऊंची बनी रह सकती है, जिससे महंगाई और अर्थव्यवस्था दोनों पर दबाव बना रहेगा।

बाय ऑन डिप से सेंसेक्स में अच्छी रिकवरी

इससे पहले सोमवार को ट्रंप की ओर से होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी की चेतावनी से कच्चा तेल 8 फीसदी चढ़ा। इससे सेंसेक्स कुछ मिनटों में ही करीब 1700 अंक लुढ़क गया, यानी 2 फीसदी से ज्यादा गिरकर खुला। हालांकि इस गिरावट के बाद सस्ती कीमतों पर खरीदारी (बाय ऑन डिप्स) से सेंसेक्स इंट्राडे लो से 1,000 अंक रिकवर हो 703 अंक टूटकर 76,847 पर बंद हुआ। निफ्टी 208 अंक गिरकर 23,842 पर रहा।

ये भी पढ़ें

क्या शेयर बाजार में आने वाली है जबरदस्त तेजी? जानिए क्या कह रही Velum Capital की रिपोर्ट
कारोबार
Indian stocks next rally enter capitulation zone vallum capital report

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Apr 2026 10:32 am

Published on:

14 Apr 2026 10:31 am

Hindi News / Business / Oil Price Spike: कच्चा तेल जितना महंगा दिख रहा असलियत में कीमत उससे भी कहीं ज्यादा, जानिए कैसे

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Price Outlook: सिर्फ ढाई महीने में 50,000 रुपये सस्ता हो गया सोना, चांदी में 1,98,000 रुपये की गिरावट, जानिए नए रेट्स

Gold Price Outlook
कारोबार

Stock Market Today: क्या आज BSE और NSE में नहीं हो रहा कामकाज, MCX पर कब होगी सोने-चांदी की ट्रेडिंग?

Stock Market Holiday on 14th April
कारोबार

Corporate Integrity: टीसीएस ने नासिक में उत्पीड़न के आरोपी कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता

Tata Consultancy
कारोबार

March Inflation 2026: गांवों में शहरों से ज्यादा है महंगाई, CPI के आंकड़े से जानिए कम महंगाई वाले टॉप आइटम

middle east war impact india
कारोबार

हम डूब जाएंगे… SpiceJet के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह क्यों कहा? एयरलाइन पर घिर रहे संकट के बादल

SpiceJet latest news
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.