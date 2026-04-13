March Inflation 2026: गांवों में शहरों से ज्यादा है महंगाई, CPI के आंकड़े से जानिए कम महंगाई वाले टॉप आइटम

मार्च में कुछ जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट भी देखने को मिली। प्याज में 27.76 प्रतिशत, आलू में 18.98 प्रतिशत और लहसुन में 10.18 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर सिल्वर ज्वेलरी 148.61 प्रतिशत और गोल्ड-डायमंड ज्वेलरी करीब 45 प्रतिशत महंगी हुई। टमाटर और फूलगोभी की कीमतों में भी तेज उछाल देखा गया। हालांकि अभी महंगाई नियंत्रण में है, लेकिन ग्लोबल क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें आने वाले महीनों में दबाव बढ़ा सकती हैं, जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरों में कटौती को लेकर सतर्क रुख अपना सकता है।