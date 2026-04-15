Akshaya Tritiya पर सोना खरीदना चाहते हैं? जानिए एडवांस-बुकिंग के फायदे और नुकसान

Akshaya Tritiya Gold Price: अक्षय तृतीया इस बार 19 अप्रैल को आ रही है। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप भी अक्षय तृतिया पर गोल्ड खरीदने का सोच रहे हैं, तो पहले कीमतों के उतार-चढ़ाव को समझ लें। बाजार में सोना 1,52,210 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास टिका हुआ है। चांदी का भाव भी 2,41,460 रुपये प्रति किलोग्राम है। यानी दोनों धातुएं अपने रिकॉर्ड स्तर के करीब हैं। अब लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या इतनी ऊंची कीमत पर खरीदारी करना सही है?