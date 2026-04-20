US Iran War: क्या होर्मुज स्ट्रेट अब नहीं खुलने वाला? ट्रंप वॉर की असली कीमत चुकाने की कर लें तैयारी

US Iran War Strait of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट बंद है और जब तक यह बंद रहेगा, एशिया में तेल का संकट और गहरा होता जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर जो भी लिखें, जमीन पर तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। 17 अप्रैल को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि होर्मुज स्ट्रेट "पूरी तरह खुला" है। यह खबर आई और कच्चे तेल की कीमतें 9.1% गिरकर 90.38 डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं। लेकिन जैसे ही सोमवार की सुबह एशियाई बाजारों को पता चला कि रास्ता अभी भी बंद है, कीमतें फिर 6.9% उछलकर 96.59 डॉलर पर पहुंच गईं। यह खेल पिछले कई हफ्तों से चल रहा है। ट्रंप का एक पोस्ट और बाजार ऊपर-नीचे। लेकिन हकीकत नहीं बदलती।