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DA Hike News: सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, अब कितनी बढ़कर आएगी कर्मचारियों की सैलरी? समझिए कैलकुलेशन

DA Hike News 8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने DA में 2% की बढ़ोतरी कर इसे 58 से 60 फीसदी किया। जनवरी 2026 से लागू यह बदलाव 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रभावित करेगा।

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भारत

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Pawan Jayaswal

Apr 18, 2026

DA Hike News 8th Pay Commission

सरकार ने डीए बढ़ा दिया है। (PC: AI)

DA Hike News 8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है। साथ ही पेंशनर्स को मिलने वाली रकम में भी इजाफा होगा। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता यानी DA में 2 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब DA 58 से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस बढ़ोतरी से जेब में कितना फर्क पड़ेगा?

कितना पैसा बढ़कर आएगा?

महंगाई भत्ते में हुए इजाफे को कैलकुलेट करने पर पता चलता है कि जिनकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, उन्हें हर महीने 600 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे कर्मचारियों को पहले 58 फीसदी DA पर 17,400 रुपये मिलते थे, अब 60 फीसदी डीए होने पर महंगाई भत्ते के रूप में 18,000 रुपये मिलेंगे। यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू होगी और पेंशनर्स को भी इसी हिसाब से DR यानी महंगाई राहत मिलेगी।

बेसिक पे- 30,000 रुपये

58% डीए पर महंगाई भत्ता- 17,400 रुपये

60% डीए पर महंगाई भत्ता- 18,000

सैलरी में बढ़ोतरी- 600 रुपये प्रति माह

एरियर भी मिलेगा

देश में एक करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, जिन्हें इसका फायदा मिलेगा। हालांकि, पिछले कुछ DA संशोधनों की तुलना में यह बढ़ोतरी थोड़ी कम है, लेकिन मौजूदा महंगाई के रुख को देखते हुए यही उम्मीद की जा रही थी। डीए हाइक जनवरी 2026 से लागू होगी। ऐसे में सरकार द्वारा एरियर भी दिया जाएगा। DA का निर्धारण साल में दो बार होता है, जनवरी और जुलाई में। इसका आधार होता है CPI-IW यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जब यह सूचकांक बढ़ता है तो DA बढ़ता है और जब महंगाई काबू में रहती है तो बढ़ोतरी कम होती है।

सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग का है इंतजार

अब बात करते हैं उस बड़ी उम्मीद की, जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के दिल में पल रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारी संगठन काफी समय से आवाज उठा रहे हैं। राष्ट्रीय परिषद यानी NC-JCM ने सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। अगर यह मान लिया जाए तो न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 से उछलकर करीब 69,000 रुपये तक पहुंच सकता है। यह एक बड़ा बदलाव होगा, लेकिन अभी यह सिर्फ प्रस्ताव है।

फिलहाल 2 फीसदी DA की यह बढ़ोतरी उन लाखों परिवारों के लिए थोड़ी राहत जरूर है, जो हर महीने के बजट में महंगाई से जूझ रहे हैं। लेकिन जिस बड़े बदलाव का इंतजार है, वो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिका है।

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Published on:

18 Apr 2026 03:03 pm

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