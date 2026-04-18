DA Hike News: सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, अब कितनी बढ़कर आएगी कर्मचारियों की सैलरी? समझिए कैलकुलेशन

देश में एक करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, जिन्हें इसका फायदा मिलेगा। हालांकि, पिछले कुछ DA संशोधनों की तुलना में यह बढ़ोतरी थोड़ी कम है, लेकिन मौजूदा महंगाई के रुख को देखते हुए यही उम्मीद की जा रही थी। डीए हाइक जनवरी 2026 से लागू होगी। ऐसे में सरकार द्वारा एरियर भी दिया जाएगा। DA का निर्धारण साल में दो बार होता है, जनवरी और जुलाई में। इसका आधार होता है CPI-IW यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जब यह सूचकांक बढ़ता है तो DA बढ़ता है और जब महंगाई काबू में रहती है तो बढ़ोतरी कम होती है।