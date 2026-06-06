Petrol Diesel Price: 20 रुपये सस्ता मिलेगा E85 फ्यूल, जानिए आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम

E85 फ्यूल के लॉन्च के बाद सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए इसकी कीमत सामान्य E20 पेट्रोल की तुलना में 20 रुपये प्रति लीटर कम रखने का फैसला किया है। E85 एक बायोफ्यूल है, जिसमें 85 फीसदी एथेनॉल और 15 फीसदी पेट्रोल मिलाया जाता है। एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से लगभग एक-तिहाई कम होती है, इसलिए ग्राहकों को इसकी भरपाई के लिए 20 रुपये प्रति लीटर की छूट दी जाएगी। देश में फिलहाल ज्यादातर वाहन E20 (20 फीसदी एथेनॉल और 80 फीसदी पेट्रोल) फ्यूल के अनुकूल हैं। इसलिए E20 की बिक्री सभी पेट्रोल पंपों पर जारी रहेगी।