Iranian Crude Oil: भारत ने दिया ट्रंप को बड़ा झटका, डॉलर के बजाय युआन में खरीदा ईरान का तेल, जानिए कैसे हुआ पेमेंट

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस महीने की शुरुआत में 20 लाख बैरल ईरानी तेल खरीदा। यह तेल VLCC टैंकर "जया" पर लदा था और इसकी कीमत करीब 20 करोड़ डॉलर बताई जा रही है। यह 2019 के बाद भारत की पहली ईरानी तेल खरीद थी। 2019 में अमेरिकी दबाव के चलते भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी चार जहाजों को ईरानी तेल लेकर भारतीय बंदरगाहों पर आने की अनुमति दी गई। इनमें से MT Felicity नाम का जहाज माल उतार भी चुका है।