Gold Silver Price Today: सोने में दिखी गिरावट, चांदी में भारी तेजी, जानिए आज किस भाव बिक रहा है गोल्ड

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में शुक्रवार को सोना 0.03 फीसदी या 49 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,103 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। अमेरिका-ईरान शांति वार्ता की उम्मीदों के चलते सोने में आज ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया। निवेशक सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। वहीं, कमजोर डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट सोने को सपोर्ट कर रही है।