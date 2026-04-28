TCS मामले में बड़ा खुलासा, मलेशिया से जुड़े हैं तार, ऐसे सामने आई सच्चाई

इस मामले में जांच का दायरा अब नासिक से आगे बढ़कर मालेगांव और मलेशिया तक पहुंच गया है। आरोपों के मुताबिक, सह-आरोपी दानिश शेख पर दस्तावेज अपने कब्जे में लेने का आरोप है और उन्हें मालेगांव भेजने की योजना होने का भी दावा किया गया है। साथ ही, एक व्यक्ति इमरान के जरिए नौकरी के बहाने मलेशिया भेजने की तैयारी का आरोप लगाया गया है। अब जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस कथित नेटवर्क के पीछे कोई वित्तीय या संगठित व्यवस्था थी।