निदा खान ही ‘असली विलेन’, 20 दिन से है फरार, नासिक TCS उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा

महाराष्ट्र के नासिक स्थित प्रतिष्ठित आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के भीतर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के मामले में सनसनीखेज खुलासे हो रहे है। इस मामले में नासिक के मुंबई नाका और देवलाली पुलिस स्टेशनों में कुल आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की मुख्य साजिशकर्ता मानी जाने वाली निदा खान पिछले 20 दिनों से फरार है। कंपनी के कामकाज की आड़ में चल रहे इस काले खेल ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है।