GMLR के लिए गरजा बुलडोजर, 384 मकानों-दुकानों को ढहाने का काम शुरू, सामने आई बड़ी अपडेट

मुंबई की ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए बनाए जा रहे महत्वाकांक्षी गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) परियोजना के तहत 384 मकानों और दुकानों को ढहाने का काम शुरू किया गया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने रविवार से मुलुंड के अमर नगर और खिंडीपाड़ा इलाके में बड़े पैमाने पर ढांचों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस अभियान के तहत पहले ही दिन करीब 150 मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान तोड़ दिए गए, जबकि आने वाले दिनों में 234 अन्य संरचनाओं को भी ध्वस्त किया जाएगा।