मर्डर के आरोप में पिता-भाई गए जेल, अचानक जिंदा लौटी बेटी! तो फिर जंगल में मिली वो लाश किसकी थी?

Maharashtra Buldhana Murde: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है। जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। हत्या के एक मामले में नया मोड़ तब आया जब मृत महिला अचानक सामने आ गई। लड़की अपने पिता-भाई को जेल से रिहा करवाने थाने पहुंची तो सभी उसको जिंदा देखकर दंग रह गया। जबकि लड़की की हत्या के आरोप के मामले में ही उसके पिता और भाई को जेल में बंद किया गया था। हालांकि लड़की को जिंदा देख भाई और पिता को रिहा कर दिया है। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ यहां आ गया कि जिस लड़की की जली हुई लाश जंगल से पुलिस को मिली वो किसकी थी?