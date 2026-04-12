नासिक कांड पर TCS का एक्शन: 9 FIR के बाद आरोपी कर्मचारी सस्पेंड, यूनिट पर लगेगा ताला!

जानकारी के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए मल्टीनेशनल आईटी कंपनी टीसीएस ने अपने कर्मचारियों को नासिक यूनिट में आने से रोक दिया है। कंपनी ने नासिक यूनिट के कामकाज में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। अब कर्मचारियों को मुंबई और पुणे के प्रोजेक्ट्स में शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। ऐसे में कर्मचारियों के सामने विकल्प है कि वे या तो दूसरे शहरों में शिफ्ट हों या फिर नई नौकरी की तलाश करें। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।