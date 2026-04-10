‘तेरे भाई की मौत होगी, मेरे पास दैवीय शक्तियां है’, ढोंगी अशोक खरात ने किसान की हड़पी 16.5 एकड़ जमीन

राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) स्वयंभू बाबा के खिलाफ कई अपराधों की जांच कर रही है। अशोक खरात के खिलाफ कम से कम 13 मामले दर्ज है, जिसमें 8 मामले महिलाओं के यौन शोषण से जुड़े हैं। बलात्कार के मामले में खरात 18 मार्च से ही जेल में बंद है। पहले दो रेप मामलों में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद एसआईटी ने खरात को बलात्कार के तीसरे मामले में गिरफ्तार किया और गुरुवार को नासिक जिले की एक अदालत में वर्चुअल तरीके से पेश किया। अदालत ने उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया ही। तीसरे मामले में उस पर अपने कार्यालय के एक कर्मचारी की सात महीने की गर्भवती पत्नी का यौन शोषण करने का आरोप है।