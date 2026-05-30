Maharashtra Accident: निजी बस और बाइक की आमने-सामने की टक्कर, 4 दोस्तों की मौके पर मौत

महाराष्ट्र के परभणी जिले में शुक्रवार रात को हुए एक भीषण सड़क हादसे ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं। परभणी से पुणे जा रही एक निजी बस और मोटरसाइकिल के बीच हुई जोरदार टक्कर में बाइक सवार चार दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि एक मृतक की पहचान करना भी मुश्किल हो गया था। इस दर्दनाक घटना के बाद मनवत शहर और आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।