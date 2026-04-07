अशोक खरात का बड़ा कबूलनामा, महिलाओं के यौन शोषण को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि अशोक खरात ने अहिल्यानगर जिले में दो सहकारी क्रेडिट सोसाइटी में अलग-अलग लोगों के नाम पर 130 से अधिक खाते खुलवाए थे। इन खातों से पिछले कुछ वर्षों में भारी लेन-देन हुआ और एक सोसाइटी में 60 करोड़ रुपये से अधिक और दूसरी में 2.74 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन की जानकारी मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन खातों में से एक खाता महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रुपाली चाकणकर की बहन के नाम पर खोला गया था।