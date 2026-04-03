22 रुद्राक्ष का डिब्बा, रहस्यमयी हरा द्रव्य! अशोक खरात का तंत्र-मंत्र का सामान देख पुलिस भी दंग

पुलिस ने खरात के खिलाफ कम से कम 10 प्राथमिकी दर्ज की हैं, जिनमें से आठ कथित यौन उत्पीड़न और दो धोखाधड़ी से संबंधित हैं। मामलों की जांच कर रही एसआईटी को फोन पर उसके खिलाफ 100 से अधिक शिकायतें भी मिली हैं। खरात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और महाराष्ट्र मानव बलि एवं अन्य अमानवीय, दुष्ट व अघोरी प्रथाओं तथा काला जादू रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम, 2013 की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी बरामदगी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।