1 लाख का इमली का बीज और 2 लाख का मोती! ढोंगी अशोक खरात ने ‘प्रसाद’ के नाम पर लगाया चूना

पाखंडी अशोक खरात के खिलाफ एक और केस दर्ज (Photo: X/@airnews_mumbai)
महाराष्ट्र के नासिक जिले के स्वयंभू बाबा अशोक खरात का मामला अब राज्य के सबसे बड़े आपराधिक स्कैंडलों में से एक बन गया है। पाखंडी की गिरफ्तारी के बाद से लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे यह पूरा मामला बेहद गंभीर बनता जा रहा है। अब तक की पुलिस जांच में महिलाओं के यौन शोषण, ब्लैकमेल, धोखाधड़ी, ठगी और काला जादू के आरोप सही साबित होते दिख रहे हैं। पहले मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद आज नासिक कोर्ट ने दूसरे मामले में अशोक खरात को 8 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा है। एक जमीन फ्रॉड मामले में अशोक खरात की पत्नी कल्पना खरात भी आरोपी है, लेकिन वह फरार है। कल्पना को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई है।
इस पूरे मामले की शुरुआत पिछले महीने तब हुई, जब नासिक पुलिस ने खुद को ज्योतिषी और आध्यात्मिक गुरु बताने वाले अशोक खरात को एक 35 वर्षीय महिला के साथ कई वर्षों तक बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने कथित अलौकिक शक्तियों का डर दिखाकर उसे अपने नियंत्रण में रखा और नशीले पदार्थ को ‘पवित्र जल’ बताकर पिलाया, जिसके बाद उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया।
अशोक खरात की गिरफ्तारी के बाद कई अन्य पीड़ित महिलाएं भी आगे आईं और उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए। एक 24 वर्षीय युवती ने बताया कि करियर बनाने के नाम पर उसे नशीला पानी पिलाकर महीनों तक यौन शोषण किया गया। वहीं, एक अन्य पीड़िता ने यह भी कहा कि गर्भवती होने पर उसे जबरन गर्भपात की दवाएं दी गईं। इन खुलासों के बाद यह मामला और संगीन हो गया।
जांच के दौरान एसआईटी को 100 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। इनमें कई लोगों ने आरोप लगाया कि उनसे भारी रकम वसूली गई। किसी को 50 रुपये की मोती जैसी चीज लाखों में बेची गई, तो किसी को नकद पैसे लेकर मामूली वस्तुएं प्रसाद और आशीर्वाद के रूप में दी गईं। इससे यह साफ होता है कि यह सिर्फ धार्मिक ढोंग नहीं, बल्कि सुनियोजित आर्थिक ठगी भी थी।
पुणे के एक बिजनेसमैन ने आरोप लगाया कि अशोक खरात ने काला जादू और जान का खतरा होने का दावा कर उससे पिछले कुछ वर्षों में 5 करोड़ रुपये के लग्जरी गिफ्ट और कैश ऐंठ लिए।
एक पीड़ित ने बताया कि अशोक खरात ने उसे 'आशीर्वाद' के रूप में 1 लाख रुपये में इमली का बीज बेचा। वहीं, एक अन्य व्यक्ति को 50 रुपये का साधारण मोती 'चमत्कारी रत्न' बताकर 2 लाख रुपये में थमा दिया गया।
अशोक खरात का काला साम्राज्य केवल महिलाओं के उत्पीड़न तक सीमित नहीं था। जांच एजेंसियां खरात से संबंधित आर्थिक लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है। जल्द ही इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि कई जगहों पर काले धन को सफेद बनाने का भी शक है।
अहिल्यानगर में दर्ज एक मामले में करीब 10 करोड़ की जमीन फर्जी तरीके से हासिल करने का आरोप भी खरात पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अशोक खरात की पत्नी कल्पना और एक अन्य व्यक्ति फरार बताए जा रहे हैं।
पुलिस ने अशोक खरात के खिलाफ अब तक कम से कम 10 मामले दर्ज किए है, जिसमें से आठ महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े है। पीड़ितों ने खरात पर बलात्कार, धोखाधड़ी, ब्लैकमेल और जबरन वसूली का आरोप लगाया है। शिकायतों की बढ़ती संख्या के कारण जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं।
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