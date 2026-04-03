1 लाख का इमली का बीज और 2 लाख का मोती! ढोंगी अशोक खरात ने ‘प्रसाद’ के नाम पर लगाया चूना

महाराष्ट्र के नासिक जिले के स्वयंभू बाबा अशोक खरात का मामला अब राज्य के सबसे बड़े आपराधिक स्कैंडलों में से एक बन गया है। पाखंडी की गिरफ्तारी के बाद से लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे यह पूरा मामला बेहद गंभीर बनता जा रहा है। अब तक की पुलिस जांच में महिलाओं के यौन शोषण, ब्लैकमेल, धोखाधड़ी, ठगी और काला जादू के आरोप सही साबित होते दिख रहे हैं। पहले मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद आज नासिक कोर्ट ने दूसरे मामले में अशोक खरात को 8 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा है। एक जमीन फ्रॉड मामले में अशोक खरात की पत्नी कल्पना खरात भी आरोपी है, लेकिन वह फरार है। कल्पना को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई है।