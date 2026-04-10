कोई पछतावा नहीं, माफी नहीं मागूंगा- शिंदे के ‘गद्दार’ वाले गाने पर कुणाल कामरा ने दिखाये तेवर

विशेषाधिकार समिति के सदस्य व बीजेपी एमएलसी प्रसाद लाड ने कहा, "कुणाल कामरा मामले की तीसरी या चौथी सुनवाई थी। हमने उनका बयान दर्ज किया है। इस मामले में प्रवीण दरेकर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।" उन्होंने बताया कि कामरा को जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) के लिए बुलाया गया था। कुणाल कामरा और प्रवीण दरेकर दोनों से आमने-सामने सवाल-जवाब किए गए। कुणाल कामरा से कुल 24 सवाल पूछे गए, जिनमें उन्होंने अपनी बात रखते हुए अपनी गलतियों को समझाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने संविधान के अधिकारों और विशेषाधिकार समिति के अधिकारों को लेकर भी सवाल उठाने की कोशिश की। उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। वह इस मामले में माफी मांगेगा या नहीं, यह उनके वकील बाद में बताएंगे।