29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bengal Election: सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू, भबानीपुर में कांटे की टक्कर, ममता की चौथी पारी या BJP की पहली सरकार?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की 142 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। बीजेपी के सामने करो या मरो की चुनौती है। वहीं तृणमूल अपना किला बरकरार रखना चाहती है। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Pushpankar Piyush

Apr 29, 2026

Bengal elections

ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी फोटो फाइल-पत्रिका

आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections) के दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल की 142 सीटों पर मतदान होना है। इस फेज में कई कद्दावर नेता चुनावी मैदान में हैं। सीएम व तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी भबानीपुर (Suvendu Adhikari Bhabanipur) से चुनौती दे रहे हैं। हिंसा को देखते हुए सुरक्षा चाक-चौबंद है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है।

दांव पर है दक्षिण बंगाल का किला

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में बुधवार को 142 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। ये सभी सीटें दक्षिण बंगाल में हैं जो पिछले 15 साल से तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रही है। पहले चरण में 23 अप्रैल को उत्तर बंगाल की 152 सीटों पर 93.17 फीसदी वोटिंग हुई थी जो एक रिकॉर्ड था।

भाजपा के लिए यह चुनाव करो या मरो वाली स्थिति है। पार्टी ने बंगाल में आज तक कभी सरकार नहीं बनाई। 2021 के चुनाव में दक्षिण बंगाल की 77 में से सिर्फ 18 सीटें जीत पाई थी। इसी वजह से पार्टी ने इस बार दक्षिण बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां प्रचार में उतरे।

24 परगना पर टिकी हैं सबकी नजरें

जानकारों का कहना है कि उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले इस चुनाव की दिशा तय करेंगे। इन दोनों जिलों में कुल 64 विधानसभा सीटें हैं। जो पार्टी यहां बाजी मारेगी, सत्ता उसी के करीब होगी।

बड़े नाम, बड़ी लड़ाई

कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं। टॉलीगंज में तृणमूल के भारी नेता अरूप बिस्वास का सामना भाजपा की अभिनेत्री पापिया अधिकारी से है। पानीहाटी में एक और भावनात्मक लड़ाई है जहां तृणमूल के तीर्थंकर घोष का मुकाबला आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या कांड की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ से है जो भाजपा की उम्मीदवार हैं। कोलकाता पोर्ट से तृणमूल के फिरहाद हकीम और भाजपा के राकेश सिंह आमने-सामने हैं।

वोटर लिस्ट से नाम कटे, मचा बवाल

इस चुनाव में सबसे गरमागरम मुद्दा बना है मतदाता सूची से लाखों नाम हटाने का। उत्तर 24 परगना में सबसे ज्यादा 12.6 लाख नाम काटे गए। दक्षिण 24 परगना में 10.91 लाख, कोलकाता में 6.97 लाख और हावड़ा में करीब 6 लाख नाम हटाए गए। कम से कम 25 सीटों पर हटाए गए नामों की संख्या पिछली जीत के अंतर से ज्यादा है। यानी इन कटौतियों का सीधा असर नतीजों पर पड़ सकता है।

हिंसा का डर बरकरार

चुनाव के साथ-साथ हिंसा की आशंका भी बनी हुई है। दक्षिण 24 परगना में तृणमूल कार्यकर्ता के घर से क्रूड बम मिले। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्रीय बल बंगाल में मतदान के 60 दिन बाद तक रहेंगे। तृणमूल ने इसे डर फैलाने की कोशिश बताया है।

शाम तक वोट पड़ जाएंगे लेकिन नतीजे 4 मई को आएंगे। उस दिन तय होगा कि ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनती हैं या बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनती है।

ये भी पढ़ें

दूसरे चरण से पहले सुवेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, ‘भवानीपुर में ममता बनर्जी चुनाव हार रही है’
राष्ट्रीय
Bengal Elections 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

29 Apr 2026 07:18 am

Hindi News / National News / Bengal Election: सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू, भबानीपुर में कांटे की टक्कर, ममता की चौथी पारी या BJP की पहली सरकार?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जिस कंपनी के प्लेन में गई अजित पवार की जान उसी के हेलीकॉप्टर में बेटे पार्थ पवार ने किया सफर, बताया यह कारण

Ajit Pawar Parth Pawar
राष्ट्रीय

Bengal Election: दूसरे फेज की वोटिंग शुरू, नादिया में बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़

राष्ट्रीय

असम में मिली एलियन जैसी दिखने वाली मछली, चटख रंग और पारदर्शी शरीर

Alien like fish
राष्ट्रीय

Rain Alert: सुबह-सुबह बदला दिल्ली का मौसम, मौसम विभाग ने इन राज्यों में बारिश की जताई संभावना

IMD weather forecast India
राष्ट्रीय

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में 142 सीटोंं पर मतदान शुरू, ममता के गढ़ को भेदना बीजेपी के लिए चुनौती

PM Narendra Modi and Mamata Banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.