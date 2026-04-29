West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में 142 सीटोंं पर मतदान शुरू, ममता के गढ़ को भेदना बीजेपी के लिए चुनौती

पिछले चुनाव में टीएमसी ने महिला वोटर्स, अल्पसंख्यक समुदाय, भद्रलोक समेत अपने परंपरागत मतदाताओं के दम पर क्लीन स्वीप कर सत्ता की हैट्रिक लगाई थी। बीजेपी ने पिछले चुनाव में इन इलाकों में अच्छे खासे वोट लिए थे, लेकिन उसे सीटों में पूरी तरह तब्दील नहीं कर सकी। इस बार पार्टी ने माइक्रो-मैनेजमेंट, बूथ स्तर की मजबूती और ध्रुवीकरण के मुद्दों पर फोकस किया है। खासकर उन इलाकों में जहाँ पिछले चुनाव में हार का अंतर कम था। ममता अपने सबसे मज़बूत गढ़ को बचाने में पूरी ताकत झोंक रही हैं। ऐसे में यह इलाका टीएमसी के लिए ‘किला बचाओ’ और बीजेपी के लिए ‘किला भेदो’ का मैदान बना हुआ है। ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस और वामदल सीधे मुकाबले में नहीं हैं लेकिन इनका वोट शेयर टीएमसी और बीजेपी के समीकरणों को प्रभावित करेगा।