Video: सड़क पर थमने वाली थी CISF जवान की सांसें, तभी पहुंचा ट्रैफिक पुलिस का सिपाही; 30 सेकेंड में CPR देकर बचाई जान

अंजनी कुमार गौरव ने बताया कि उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग के दौरान CPR देना सीखा था, लेकिन असल जिंदगी में पहली बार इसका प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने पूरी हिम्मत जुटाई और जवान की छाती पर दबाव बनाना शुरू किया। करीब 30 सेकंड की मशक्कत के बाद कुंदन की आंखों में हलचल हुई और उनकी सांसें सामान्य होने लगीं। कुछ ही मिनटों में वे पूरी तरह होश में आ गए। पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करने के बाद, वे अपने परिजनों के साथ सुरक्षित चले गए। मौके पर मौजूद राहगीरों ने भी ट्रैफिक पुलिस के इस जांबाज सिपाही की जमकर सराहना की।