रोहिणी आचार्य को कौन कर रहा बदनाम? भड़कीं लालू की बेटी पहुंची पुलिस के पास, कहा- हो चुकी है पहचान

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य (फोटो- rohini acharya instagram)
बिहार की राजनीति में अपनी बेबाकी के लिए मशहूर, RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस समय बेहद गुस्से में हैं। मामला सोशल मीडिया पर उनके नाम से चल रहे दर्जनों फर्जी अकाउंट से जुड़ा है। रोहिणी का आरोप है कि कुछ असामाजिक और शरारती तत्व एक सोची-समझी रणनीति के तहत उनके नाम का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर अश्लील, बेबुनियाद और फर्जी सामग्री फैला रहे हैं। इसके चलते, उन्होंने अब इस मामले में सीधे बिहार पुलिस की साइबर सेल से संपर्क किया है।
अपने समर्थकों और आम जनता के बीच किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए, रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा, फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे नाम से कई फर्जी अकाउंट चल रहे हैं। इन अकाउंट को कुछ असामाजिक और शरारती तत्व चला रहे हैं, जो लगातार इन पर अश्लील, बेबुनियाद और फर्जी सामग्री पोस्ट कर रहे हैं।'
रोहिणी आचार्य ने अपने समर्थकों और सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करने वाले लोगों की जानकारी के लिए यह स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर केवल वही अकाउंट उनके असली अकाउंट हैं, जिन पर 'ब्लू टिक' वेरिफिकेशन बैज लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @RohiniAcharya2 हैंडल से चलने वाला वेरिफाइड अकाउंट ही उनकी एकमात्र आधिकारिक प्रोफाइल है। इसके अलावा, अन्य सभी अकाउंट को फर्जी बताते हुए, उन्होंने कहा कि उनका उनमें से किसी भी अकाउंट्स से भी कोई लेना-देना नहीं है।
एक बड़ा खुलासा करते हुए, रोहिणी आचार्य ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये फर्जी अकाउंट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं चलाए जा रहे हैं। बल्कि, इन्हें कुछ खास लोगों के इशारे पर चलाया जा रहा है, जिनका एकमात्र मकसद उनकी सार्वजनिक छवि को धूमिल करना है। रोहिणी ने दावा किया कि इन अकाउंट को चलाने वाले लोगों के अलावा, इनके पीछे छिपे चेहरों की भी पहचान कर ली गई है।
इसी संदर्भ में, रोहिणी ने बिहार पुलिस की साइबर सेल में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और सभी आवश्यक सबूत जमा कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि IT एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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