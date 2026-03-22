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रोहिणी आचार्य को कौन कर रहा बदनाम? भड़कीं लालू की बेटी पहुंची पुलिस के पास, कहा- हो चुकी है पहचान

रोहिणी आचार्य ने अपने नाम से चल रहे फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व उनके नाम का दुरुपयोग करके झूठी और आपत्तिजनक जानकारी फैला रहे हैं।

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पटना

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Anand Shekhar

Mar 22, 2026

रोहिणी आचार्य, rohini acharya, bihar politics

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य (फोटो- rohini acharya instagram)

बिहार की राजनीति में अपनी बेबाकी के लिए मशहूर, RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस समय बेहद गुस्से में हैं। मामला सोशल मीडिया पर उनके नाम से चल रहे दर्जनों फर्जी अकाउंट से जुड़ा है। रोहिणी का आरोप है कि कुछ असामाजिक और शरारती तत्व एक सोची-समझी रणनीति के तहत उनके नाम का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर अश्लील, बेबुनियाद और फर्जी सामग्री फैला रहे हैं। इसके चलते, उन्होंने अब इस मामले में सीधे बिहार पुलिस की साइबर सेल से संपर्क किया है।

रोहिणी आचार्य के नाम से चल रहे फर्जी अकाउंट

अपने समर्थकों और आम जनता के बीच किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए, रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा, फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे नाम से कई फर्जी अकाउंट चल रहे हैं। इन अकाउंट को कुछ असामाजिक और शरारती तत्व चला रहे हैं, जो लगातार इन पर अश्लील, बेबुनियाद और फर्जी सामग्री पोस्ट कर रहे हैं।'

ब्लू टिक वाला @RohiniAcharya2 ही असली

रोहिणी आचार्य ने अपने समर्थकों और सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करने वाले लोगों की जानकारी के लिए यह स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर केवल वही अकाउंट उनके असली अकाउंट हैं, जिन पर 'ब्लू टिक' वेरिफिकेशन बैज लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @RohiniAcharya2 हैंडल से चलने वाला वेरिफाइड अकाउंट ही उनकी एकमात्र आधिकारिक प्रोफाइल है। इसके अलावा, अन्य सभी अकाउंट को फर्जी बताते हुए, उन्होंने कहा कि उनका उनमें से किसी भी अकाउंट्स से भी कोई लेना-देना नहीं है।

किसी के इशारे पर रची गई बदनामी की साजिश

एक बड़ा खुलासा करते हुए, रोहिणी आचार्य ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये फर्जी अकाउंट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं चलाए जा रहे हैं। बल्कि, इन्हें कुछ खास लोगों के इशारे पर चलाया जा रहा है, जिनका एकमात्र मकसद उनकी सार्वजनिक छवि को धूमिल करना है। रोहिणी ने दावा किया कि इन अकाउंट को चलाने वाले लोगों के अलावा, इनके पीछे छिपे चेहरों की भी पहचान कर ली गई है।

साइबर सेल में रोहिणी आचार्य ने दर्ज कराई शिकायत

इसी संदर्भ में, रोहिणी ने बिहार पुलिस की साइबर सेल में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और सभी आवश्यक सबूत जमा कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि IT एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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Published on:

22 Mar 2026 06:15 pm

Hindi News / Bihar / Patna / रोहिणी आचार्य को कौन कर रहा बदनाम? भड़कीं लालू की बेटी पहुंची पुलिस के पास, कहा- हो चुकी है पहचान

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