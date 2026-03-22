रोहिणी आचार्य को कौन कर रहा बदनाम? भड़कीं लालू की बेटी पहुंची पुलिस के पास, कहा- हो चुकी है पहचान

बिहार की राजनीति में अपनी बेबाकी के लिए मशहूर, RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस समय बेहद गुस्से में हैं। मामला सोशल मीडिया पर उनके नाम से चल रहे दर्जनों फर्जी अकाउंट से जुड़ा है। रोहिणी का आरोप है कि कुछ असामाजिक और शरारती तत्व एक सोची-समझी रणनीति के तहत उनके नाम का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर अश्लील, बेबुनियाद और फर्जी सामग्री फैला रहे हैं। इसके चलते, उन्होंने अब इस मामले में सीधे बिहार पुलिस की साइबर सेल से संपर्क किया है।