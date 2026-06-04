Local Body Election Results 2026: शिवनंदनपुर नगर पंचायत पर भाजपा का कब्जा, रितेश जायसवाल बने अध्यक्ष, 15 में 7 पार्षद पद पर भी झोली में

अंबिकापुर/बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत (Local Body Election Results 2026) के लिए पहली बार 1 जून को चुनाव हुआ। इसमें भाजपा-कांग्रेस के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकतें झोंक दी थी। आज चुनाव का परिणाम जारी हुआ। इसमें अध्यक्ष पद पर भाजपा के रितेश जायसवाल ने कब्जा जमाया। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संजय सोनी को 364 वोट से हराया। वहीं भाजपा ने 7 पार्षद पद पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के 8 प्रत्याशी जीतकर आए। जीत के साथ ही भाजपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ा गई। उन्होंने एक-दूसरे को मुंह मीठा कराकर और फूलमाला पहनाकर खुशियां मनाई।