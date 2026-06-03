Love Couple Commits Suicide: बहन की ननद से हुआ प्यार, फिर अचानक दोनों की पेड़ में फंदे पर लटकती मिली लाश

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह एक युवक-युवती (Love Couple Commits Suicide) का पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकती हुई लाश मिली है। बताया रहा है कि दोनों रिश्तेदार है। मृतका युवक की बहन की ननद बताई जा रही है। दोनों के बीच कुछ महीनों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इसी बीच उन्होंने यह घातक कदम उठा लिया। दोनों ने किस वजह से आत्महत्या की, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को फंदे से उतरवाकर पीएम पश्चात परिजन को सौंप दिया। घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।