Ambikapur News: गांधीनगर थाना के पीछे बिक रही शराब, परेशान महिलाएं पहुंचीं कलेक्टर के पास, कहा- साहब, बंद करवाइए

अंबिकापुर। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना के पीछे सालों से अवैध शराब की बिक्री (Liquor selling near police station) हो रही है, लेकिन कड़ी कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय निवासी परेशान हैं। सुबह से लेकर रात तक शराबियों के जमावड़े से परेशान महिलाएं मंगलवार को कलेक्टर (Surguja Collector Ajeet Vasant) से मिलने पहुंची। यहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। महिलाओं ने कहा कि घसियापारा मोहल्ले में लंबे समय से क्षेत्र में खुलेआम अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, जिससे आसपास का माहौल बिगड़ रहा है और महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।