CG Police Raid: कांग्रेस नेता के घर आधी रात छापेमारी, ढाई घंटे चली तलाशी फिर भी हाथ खाली

CG Police Raid: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी गोलीकांड मामले में फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आधी रात छापेमारी की। पुलिस टीम रात करीब एक बजे तोरवा क्षेत्र के लालखदान-महमंद इलाके में पहुंची, जहां कांग्रेस नेता नागेंद्र राय के घर पर दबिश दी गई। इस दौरान डॉग स्क्वायड और सशस्त्र जवानों के साथ बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया।