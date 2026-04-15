15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Police Raid: कांग्रेस नेता के घर आधी रात छापेमारी, ढाई घंटे चली तलाशी फिर भी हाथ खाली

CG Police Raid: बिलासपुर में मस्तूरी गोलीकांड के फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस ने आधी रात कांग्रेस नेता नागेंद्र राय के घर छापा मारा। डॉग स्क्वायड और सशस्त्र जवानों के साथ बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Apr 15, 2026

CG Police Raid: कांग्रेस नेता के घर आधी रात छापेमारी, ढाई घंटे चली तलाशी फिर भी हाथ खाली(Photo-patrika)

CG Police Raid: कांग्रेस नेता के घर आधी रात छापेमारी, ढाई घंटे चली तलाशी फिर भी हाथ खाली(Photo-patrika)

CG Police Raid: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी गोलीकांड मामले में फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आधी रात छापेमारी की। पुलिस टीम रात करीब एक बजे तोरवा क्षेत्र के लालखदान-महमंद इलाके में पहुंची, जहां कांग्रेस नेता नागेंद्र राय के घर पर दबिश दी गई। इस दौरान डॉग स्क्वायड और सशस्त्र जवानों के साथ बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

CG Police Raid: हर कमरे की तलाशी, लेकिन नहीं मिला आरोपी

पुलिस ने नागेंद्र राय के घर के हर एक कमरे की बारीकी से जांच की। करीब ढाई घंटे तक चली इस तलाशी अभियान के बावजूद आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल सका। डॉग स्क्वायड की मदद से भी तलाश की गई, लेकिन नागेंद्र राय पुलिस के हाथ नहीं लगा।

परिजनों का विरोध, कार्रवाई में आई बाधा

सर्च ऑपरेशन के दौरान नागेंद्र राय के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। बेटे, भतीजे और अन्य परिवार के सदस्यों ने बहसबाजी करते हुए पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की। आधी रात को छापेमारी करने को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई, जिससे पुलिस को तलाशी अभियान के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज

स्थिति को देखते हुए तोरवा पुलिस ने नागेंद्र राय के परिजनों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

फरार आरोपियों पर इनाम घोषित

मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर के एसएसपी Rajnesh Singh ने फरार आरोपी नागेंद्र राय और टाकेश्वर पाटले पर 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस लंबे समय से दोनों की तलाश कर रही है और उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।

मस्तूरी गोलीकांड में तेज हुई कार्रवाई

मस्तूरी गोलीकांड के बाद से ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया है। लगातार छापेमारी और सर्च ऑपरेशन के जरिए पुलिस फरार आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

कानून से बचना मुश्किल, जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद

पुलिस अधिकारियों का दावा है कि फरार आरोपी ज्यादा दिनों तक कानून से बच नहीं पाएंगे। लगातार दबिश और निगरानी के चलते जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होने की संभावना जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Apr 2026 11:02 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Police Raid: कांग्रेस नेता के घर आधी रात छापेमारी, ढाई घंटे चली तलाशी फिर भी हाथ खाली

पत्रिका लाइव अपडेट

Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: सम्राट चौधरी ने ली बिहार के सीएम पद की शपथ, विजय चौधरी और बिजेन्द्र यादव बने डिप्टी सीएम

Samrat Choudhary, Samrat Choudhary new cm, bihar new cm, Samrat Choudhary oath, Samrat Choudhary oath ceremony, Samrat Choudhary oath ceremony timing,
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

प्रमोशन में सिर्फ वरिष्ठता ही नहीं, योग्यता का ध्यान रखना भी जरूरी, अपील खारिज, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

CG High Court promotion(photo-patrika)
बिलासपुर

रेल यात्रियों को बड़ी राहत! वलसाड-खड़गपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

रेल यात्रियों को बड़ी राहत! वलसाड-खड़गपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, छत्तीसगढ़ के कई स्टेशनों को मिलेगा लाभ(photo-patrika)
बिलासपुर

रेत माफियाओं का हमला! कार्रवाई करने पहुंचे वनकर्मियों को घेरकर पीटा, दो की हालात गंभीर

रेत माफियाओं का हमला! कार्रवाई करने पहुंचे वनकर्मियों को घेरकर पीटा, दो की हालात गंभीर(Photo-patrika)
बिलासपुर

Bilaspur Train Incident: चलती मालगाड़ी दो हिस्सों में बंटी, कपलिंग टूटने से 25 डिब्बे हुए अलग, रेलवे में मचा हड़कंप

चलती मालगाड़ी दो हिस्सों में बंटी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Census 2027: ऑनलाइन जानकारी भरने पर मिलेगा यूनिक आईडी, 2011 के आंकड़ों से बदलेगी प्लानिंग, जानें कैसे

जनगणना 2027 (photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.