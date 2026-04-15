CG Crime: पंजाब से छत्तीसगढ़ हेरोइन की सप्लाई, महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

CG Crime: पंजाब से हेरोइन (चिट्टा) लाकर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में बेचने वाले बालोद के पति -पत्नी व भाई को धमतरी पुलिस ने 56 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया है। आरोपी बालोद के मुसलमान पारा के रहने वाले है। आरोपियों में निजामुद्दीन कुरैशी पिता सफरूद्दीन कुरैशी (28), अनिता नेताम पति इस्लामुद्दीन कुरैशी (37) व मोहम्मद इसलामुद्दीन कुरैशी पिता सफरूद्दीन कुरैशी (34) हैं। इनके पास से हेरोइन, मोबाइल और कार जब्त की गई। इसकी कीमत 16 लाख 24 हजार 240 रुपए है।