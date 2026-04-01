अंडा से झलमला तक बनेगी 39 किमी फोरलेन सड़क

बालोद जिले में यातायात व सड़क नेटवर्क की दिशा में जल्द बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दुर्ग जिले के ग्राम अंडा से बालोद जिले के ग्राम झलमला तक फोरलेन बनेगा। फोरलेन शासन की द्रुत ग्रामीण सड़क योजना के तहत सीधे नेशनल हाइवे 930 से जुड़ेगा। राज्य सरकार ने अंडा से झलमला तक लगभग 39 किमी तक फोरलेन बनाने बजट में शामिल किया है। लोक निर्माण विभाग ने सर्वे भी शुरू करा दिया है।