सेहत से खिलवाड़ : राजहरा की दो डेयरी का दूध अमानक, तीन पानी फैक्ट्रियों को नोटिस

बालोद जिले में खाद्य सामग्रियों का उपयोग संभलकर करें। आपकी खाद्य सामग्री में मिलावट हो सकती है। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने अलर्ट किया है। जिले के कई डेयरियों में जो दुग्ध का उत्पादन हो रहा है, उसमें पानी मिलाया जा रहा है। दल्लीराजहरा क्षेत्र की दो डेयरी में दूध में पानी मिलाने की पुष्टि की गई है। जिले की तीन पानी फैक्ट्रियों के संचालक को भी नोटिस जारी किया गया है। इन फैक्ट्रियों में पानी ठंडा कर केन में भरा जाता है, वहां गंदगी मिली। कर्मचारियों का स्वास्थ्य भी परीक्षण नहीं कराया गया। गर्मी के सीजन में बंद बोतल ठंडा पेय पदार्थ को उपयोग के पहले अच्छी तरह से जांच लें। आखिर खाद्य व पेय पदार्थ ठीक है या नहीं। बिना जांचे परखे उपयोग करने से बीमार पड़ सकते हैं।