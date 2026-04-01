तेज हवा-तूफान में कमजोर होर्डिंग गिरने का खतरा

सड़कों व चौक चौराहे में लगे यूनिपोल (होर्डिंग) खतरे का साइन बोर्ड बनकर रह गए हैं, क्योंकि इनके कटे-फटे फ्लैक्स किसी भी समय गिरकर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इन यूनिपोल के संचालक सरकार के दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बीते साल मुंबई में तूफान के दौरान एक होर्डिंग गिरने से लगभग 18 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह, साल 2023 में बालोद जिला मुख्यालय में भी एक होर्डिंग ग्यारह केवी तार पर गिर गया था, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। बता दें कि शहर में होर्डिंग लगाने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है और उनकी अनुमति के बिना होर्डिंग नहीं लगाए जा सकते। हालांकि, यहां कुछ होर्डिंग ऐसे भी हैं जो बिना अनुमति के ही लगाए गए हैं। नगर पालिका को होर्डिंग की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए।