नान ने शक्कर का नहीं किया उठाव, 600 गन्ना किसानों का भुगतान रुका

बालोद जिले के एकमात्र दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ना उत्पादक किसानों के भुगतान में देरी हो रही है। लगभग 600 किसानों को बेचे गए गन्ने के बदले लगभग 6 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना बाकी है। फंड की कमी को भुगतान में देरी का मुख्य कारण बताया गया है। नागरिक आपूर्ति निगम (नान) ने अभी तक इस माह का शक्कर उठाव कारखाना से नहीं किया है, जिसके कारण राशि कारखाने को प्राप्त नहीं हुई है। कारखाना प्रबंधन को नान से राशि मिलने के बाद ही किसानों को भुगतान किया जाएगा।