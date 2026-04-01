बालोद सदर मार्ग होगा अतिक्रमण मुक्त

अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम ने चार टीमें बनाई हैं। हर टीम में आठ सदस्य होंगे व एक अधिकारी रहेंगे। दल एक में तहसीलदार आशुतोष शर्मा के साथ आठ अन्य अधिकारी, जिसमें पटवारी, राजस्व निरीक्षक, कोटवार आदि रहेंगे। इनकी जिम्मेदारी नेशनल हाइवे 930 न्यू बीकानेर से पुराना बस स्टैंड, पुराना भारत जनरल स्टोर तक रहेगा। दल क्रमांक दो में अतिरिक्त तहसीलदार संध्या नामदेव की टीम पुराना भारत जनरल स्टोर्स से रामदेव चौक तक सर्वें करेगी। दल क्रमांक तीन की जवाबदारी नायब तहसीलदार मुकेश गजेंद्र को दी है। इनकी टीम रामदेव चौक से मधु चौक तक सर्वें करेगी। दल नंबर चार की जवाबदारी नगर पालिका सीएमओ मोबिन अली को दी है। इनकी टीम नेशनल हाइवे 930 दुर्गा मंदिर से क्लाडिय़स गली तक सर्वें करेगी।