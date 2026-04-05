CG Road Accident : दो सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों को मौत

बालोद जिले की सड़कों पर लगातार सड़क दुर्घटना हो रही है। शुक्रवार रात जिले में हुई दो अलग-अलग सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई। पहली घटना ग्राम तरौद पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार रात 9 बजे की है जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल चालक धीरज पटेल उम्र 22 साल को जोरदार टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में उसके अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना शुक्रवार रात 10 बजे करीब ग्राम गुजरा के पास की है जहां मोटर साइकिल चालक 20 वर्षीय भूपेंद्र कुमार निवासी ग्राम भैंसबोड़ को एक तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन ने टक्कर मार दी इस घटना में इस घटना में भूपेंद्र को गंभीर चोट लगने के कारण उनको मौत हो गई।