बालोद 2021 में हुआ नक्सल मुक्त, अब लाल पानी से चाहिए मुक्ति

2 मार्च 2008 को जिले के महामाया माइंस में 1750 किलो बारूद वाहन से ले जा रहे थे। 25 से 30 वर्दीधारी महिला-पुरुष नक्सलियों ने सीआईएसएफ जवानों के सामने बंदूक तानकर बारूद लूटकर ले गए थे।

8 जून 2008 को 25 से 30 वर्दीधारी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवान पेट्रोलिंग कर लौट रहे थे। उनके वाहन को जिले के महामाया मार्ग आड़ेझर के पास विस्फोट से उड़ा दिया।

साल 2010 में 23-24 दिसंबर की रात्रि को 20 से 25 वर्दीधारी नक्सलियों ने महामाया थाना अंतर्गत ग्राम नलकसा के 46 वर्षीय राम भरोसा दुग्गा की हत्या कर दी थी।

10 सितंबर 2017 को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की सभा के एक दिन पहले ही नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने बम्हनी के पास जंगल मार्ग में 2 लीटर प्रेशर कुकर बम लगाया था, जिसे सुरक्षा बलों ने डिस्पोज किया था।