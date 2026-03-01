ओलावृष्टि और बारिश से चना व गेहूं की फसल को नुकसान

बालोद जिले में बीते दिनों अचानक हुई ओलावृष्टि व बारिश से बालोद, गुरुर व गुंडरदेही क्षेत्र के लगभग 937 किसानों के चना, गेहूं की फसल को नुुकसान पहुंचा है। मुआवजा व फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग को लेकर कृषि विभाग को आवेदन दिया गया है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी फसल का सर्वें करेगी। नुकसान का आकलन कर नियमानुसार फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा। 16 मार्च को गुरुर क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी। बालोद व गुंडरदेही क्षेत्र के कुछ गांव में भी हल्की ओलावृष्टि हुई थी। किसानों ने अपने हिसाब से फसल नुकसान का आंकलन किया है, जिसमें किसी ने 15, 30 व किसी ने 40 प्रतिशत नुकसान की बात कही है। सही आंकड़ा सर्वे के बाद पता चलेगा।