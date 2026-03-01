17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

इस गांव के छह लोगों को किडनी और लीवर की बीमारी

डौंडी ब्लॉक के ग्राम पुत्तरवाही के आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण किडनी व लीवर की बीमारी से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह समस्या क्यों हो रही है। ग्रामीणों को अंदेशा है कि जलस्रोत में खराबी होगी, जिसका पानी पीने से यह समस्या हो रही है। बीते सप्ताह गांव [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Mar 17, 2026

डौंडी ब्लॉक के ग्राम पुत्तरवाही के आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण किडनी व लीवर की बीमारी से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह समस्या क्यों हो रही है। ग्रामीणों को अंदेशा है कि जलस्रोत में खराबी होगी, जिसका पानी पीने से यह समस्या हो रही है।

डौंडी ब्लॉक के ग्राम पुत्तरवाही के आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण किडनी व लीवर की बीमारी से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह समस्या क्यों हो रही है। ग्रामीणों को अंदेशा है कि जलस्रोत में खराबी होगी, जिसका पानी पीने से यह समस्या हो रही है। बीते सप्ताह गांव के दो व्यक्यिों की मौत हो गई थी। इससे ग्रामीण घबरा गए हैं। जल स्रोतों की जांच कराने की जानकारी पीएचई व जिला पंचायत सदस्य नीलिमा श्याम को दी। कुछ दिन पहले ही पीएचई की जल परीक्षण टीम ने आठ जल स्रोतों की जांच की और पानी को लैब भेजा। जांच में एक जलस्रोत में नाइट्रेड व दूसरे में आयरन की मात्रा पाई गई।

नाइट्रेड व आयरन बहुत ही कम मात्रा में पाया गया है

पीएचई अधिकारी का कहना है कि नाइट्रेड व आयरन बहुत ही कम मात्रा में पाया गया है। इससे मनुष्य पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यह नहीं कह सकते है कि बीमार पडऩे की वजह सिर्फ पानी है। अन्य कारण जैसे खानपान भी हो सकता है। हालांकि विभाग ने नाइट्रेड वाले जलस्रोत का उपयाग नहीं करने का निर्देश दिया है।

यह भी पढ़ें :

14 साल बाद भी 50 आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं पहुंची बिजली

डॉक्टर ने कहा-दूषित पानी हो सकती है वजह

मामले में ग्रामीण रोहित कुमार तारम ने बताया कि वह भी लीवर किडनी की बीमारी से ग्रसित है। डॉक्टर के पास भिलाई गया तो डॉक्टर ने दूषित पानी के कारण यह समस्या आना बताया। मेरा उपचार अभी भी चल रहा है। गांव में और भी लोग हैं, जो इस समस्या से ग्रसित है। मुख्य वजह पता नहीं चल रही है।

चिंतित हैं ग्रामीण, स्वास्थ्य जांच की मांग

ग्रामीण चुरामन सेन ने बताया कि गांव में आधा दर्जन से अधिक लोग इस तरह की समस्या से ग्रसित है। चार साल में लगभग 14 लोगों ने दम तोड़ दिया है। सबका अलग-अलग कारण है। गांव की इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने शासन-प्रशासन को आगे आकर काम करना चाहिए।

यह भी पढ़ें :

एक दिन में 2800 उपभोक्ताओं को मिला गैस सिलेंडर, रोजाना 500 के मुकाबले 1000 सिलेंडर का वितरण

समस्या से राहत दिलानी चाहिए

ग्रामीण कचरू राम भुआर्य व शिव प्रसाद तारम ने बताया कि गांव में कई ग्रामीण ज्यादा बीमार रहते है। बीमारी का कारण जलस्रोत का पानी हो सकता है। इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे गांव में समस्या है। राहत दिलाने का प्रयास शासन-प्रशासन को करना चाहिए।

टीम भेजकर आठ जलस्रोतों का सैंपल लिया

पीएचई बालोद के ईई सागर वर्मा ने कहा कि ग्राम पुत्तरवाही में ग्रामीणों के बीमार होने की जानकारी मिली थी। टीम भेजकर आठ जलस्रोतों का सैंपल लिया। एक में नाइट्रेड व दूसरे में आयरन मिला है। यह उतना घातक नहीं है। पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं, यह नहीं कह सकते। बीमारी का अन्य कारण हो सकता है। ऐहतियात के तौर पर नाइट्रेड वाले जल स्रोत का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

लीवर, किडनी खराब होने की शिकायत

बालोद जिला पंचायत सदस्य नीलिमा श्याम ने कहा कि ग्रामीणों से मिली जानकारी के बाद पीएचई को सूचना दी। गांव का निरीक्षण भी किया। ग्रामीणों से बात भी की। अभी समझ नहीं आ रहा है कि किस वजह से म यह गंभीर मामला है। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Mar 2026 11:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / इस गांव के छह लोगों को किडनी और लीवर की बीमारी

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

14 साल बाद भी 50 आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं पहुंची बिजली

बालोद को जिला बनने के 14 साल बाद भी सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली नहीं पहुंच पाई है। विभागीय आंकड़े के मुताबिक जिले के 50 आंगनबाड़ी केंद्र में विद्युतीकरण नहीं किया गया है।
बालोद

Road Accident: टोल प्लाजा के पास बस-ट्रक की जोरदार भिड़ंत, 7 यात्री घायल, मची अफरा-तफरी

बस-ट्रक की जोरदार भिड़ंत (photo source- Patrika)
बालोद

Gang Rape: 40 वर्षीय महिला से सामूहिक दुष्कर्म, गांव से 2 किमी दूर ले जाकर दरिंदों में मिटाई हवस, फिर… जानें मामला

rape: फाइल फोटो पत्रिका
बालोद

एक दिन में 2800 उपभोक्ताओं को मिला गैस सिलेंडर, रोजाना 500 के मुकाबले 1000 सिलेंडर का वितरण

जिला मुख्यालय के गैस एजेंसी में घरेलू गैस सिलेंडर के लिए हजारों उपभोक्ताओं की भीड़ लग गई। लोगों ने गैस सिलेंडर से भरे वाहन को भी घेर लिया। लगभग 800 उपभोक्ताओं को गैस का वितरण किया गया।
बालोद

CG Assembly: अधूरे स्वास्थ्य केंद्रों पर विधानसभा में हंगामा, मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं विधायक, जानें मामला

अधूरे स्वास्थ्य केंद्रों पर विधानसभा में हंगामा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.