एक दिन में 2800 उपभोक्ताओं को मिला गैस सिलेंडर, रोजाना 500 के मुकाबले 1000 सिलेंडर का वितरण

बालोद जिले में पहली बार घरेलू गैस के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। जबकि जिला प्रशासन व गैस एजेंसियों का कहना है कि धैर्य रखें कोई परेशानी नहीं होगी। बेवजह अफवाहों पर ध्यान न दें। बालोद के गोविंद इंडेन गैस के संचालक संजोग टावरी ने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम ठप होने के कारण यह स्थिति बनी हैं। शुक्रवार से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है व ओटीपी भी आ रहा है। आने वाले कुछ दिन में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। हालांकि थोड़ी परेशानी ऊपर से भी हो रही हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं शनिवार को जिला मुख्यालय के गैस एजेंसी में घरेलू गैस सिलेंडर के लिए हजारों उपभोक्ताओं की भीड़ लग गई। लोगों ने गैस सिलेंडर से भरे वाहन को भी घेर लिया। लगभग 800 उपभोक्ताओं को गैस का वितरण किया गया। जिले के 11 गैस एजेंसियों की बात करें तो लगभग 2800 घरेलू गैस का वितरण शनिवार को किया गया। जिले में लगभग ढाई लाख गैस कार्डधारी उपभोक्ता हैं।