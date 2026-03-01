14 साल बाद भी 50 आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं पहुंची बिजली

बालोद को जिला बनने के 14 साल बाद भी सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली नहीं पहुंच पाई है। विभागीय आंकड़े के मुताबिक जिले के 50 आंगनबाड़ी केंद्र में विद्युतीकरण नहीं किया गया है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे बिना बिजली पंखे की सुविधाओं के भविष्य गढ़ते हुए पोषित हो रहे हैं। हालांकि महिला बाल विकास विभाग ने जल्द बचे आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली की सुविधा देने की बात कही है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।