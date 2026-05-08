पानी की तलाश में कुएं में गिरा तेंदुआ, मोटर पाइप के सहारे घंटों लटका रहा… गांव में दहशत, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू

विशेषज्ञों का कहना है कि भीषण गर्मी और जंगलों में जलस्रोतों के सूखने के कारण वन्यजीव आबादी वाले इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। वन विभाग के अनुसार गर्मी के मौसम में ग्रामीण इलाकों में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। वन अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि किसी इलाके में जंगली जानवर दिखाई दे तो तुरंत विभाग को सूचना दें और खुद से किसी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश न करें।