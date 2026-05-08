पानी की तलाश में कुएं में गिरा तेंदुआ, मोटर पाइप के सहारे घंटों लटका रहा… गांव में दहशत, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू(photo-patrika)
Leopard Fell in Well: छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब वन्यजीवों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। जंगलों में पानी के स्रोत सूखने के कारण जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। इसी बीच बालोद जिले के जगतरा गांव में एक तेंदुआ पानी की तलाश में पहुंचा और रात के अंधेरे में एक कुएं में गिर गया।
बताया जा रहा है कि करीब 4 साल का यह तेंदुआ कुएं के अंदर मोटर पाइप के सहारे लटका हुआ मिला। सुबह जब ग्रामीण पानी भरने पहुंचे तो यह नजारा देखकर हड़कंप मच गया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया।
जानकारी के मुताबिक, जगतरा गांव में स्थित एक कुएं में रात के समय तेंदुआ गिर गया था। सुबह जब ग्रामीण रोज की तरह पानी भरने पहुंचे तो उन्होंने कुएं के अंदर हलचल देखी। पास जाकर देखने पर पता चला कि एक तेंदुआ मोटर के पाइप को पकड़कर किसी तरह खुद को संभाले हुए है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए और तुरंत गांव में इसकी जानकारी फैल गई।
स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ती गर्मी और जंगलों में पानी की कमी के कारण जंगली जानवर गांवों की ओर आने लगे हैं। संभावना जताई जा रही है कि तेंदुआ भी पानी की तलाश में गांव तक पहुंचा था और अंधेरे में कुएं में गिर गया।
घटना की सूचना मिलते ही बालोद वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने तत्काल कुएं के आसपास सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि कोई ग्रामीण तेंदुए के पास न जाए। वन विभाग की टीम तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी में जुट गई है।
कुएं में फंसे तेंदुए को सुरक्षित निकालना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि तेंदुआ काफी डरा हुआ है और किसी भी समय आक्रामक हो सकता है।रेस्क्यू टीम पिंजरा, जाल और अन्य जरूरी उपकरणों की मदद से ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रही है।
तेंदुए के कुएं में मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचने लगे। गांव में डर और उत्सुकता दोनों का माहौल बना हुआ है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे कुएं के पास भीड़ न लगाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
विशेषज्ञों का कहना है कि भीषण गर्मी और जंगलों में जलस्रोतों के सूखने के कारण वन्यजीव आबादी वाले इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। वन विभाग के अनुसार गर्मी के मौसम में ग्रामीण इलाकों में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। वन अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि किसी इलाके में जंगली जानवर दिखाई दे तो तुरंत विभाग को सूचना दें और खुद से किसी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश न करें।
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