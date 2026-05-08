8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

पानी की तलाश में कुएं में गिरा तेंदुआ, मोटर पाइप के सहारे घंटों लटका रहा… गांव में दहशत, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू

Leopard Fell in Well: बालोद जिले के जगतरा गांव में पानी की तलाश में पहुंचा एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। करीब 4 साल का तेंदुआ मोटर पाइप के सहारे घंटों कुएं के अंदर लटका रहा।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Shradha Jaiswal

May 08, 2026

पानी की तलाश में कुएं में गिरा तेंदुआ, मोटर पाइप के सहारे घंटों लटका रहा… गांव में दहशत, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू(photo-patrika)

पानी की तलाश में कुएं में गिरा तेंदुआ, मोटर पाइप के सहारे घंटों लटका रहा… गांव में दहशत, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू(photo-patrika)

Leopard Fell in Well: छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब वन्यजीवों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। जंगलों में पानी के स्रोत सूखने के कारण जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। इसी बीच बालोद जिले के जगतरा गांव में एक तेंदुआ पानी की तलाश में पहुंचा और रात के अंधेरे में एक कुएं में गिर गया।

बताया जा रहा है कि करीब 4 साल का यह तेंदुआ कुएं के अंदर मोटर पाइप के सहारे लटका हुआ मिला। सुबह जब ग्रामीण पानी भरने पहुंचे तो यह नजारा देखकर हड़कंप मच गया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया।

Leopard Fell in Well: सुबह पानी भरने पहुंचे ग्रामीणों ने देखा तेंदुआ

जानकारी के मुताबिक, जगतरा गांव में स्थित एक कुएं में रात के समय तेंदुआ गिर गया था। सुबह जब ग्रामीण रोज की तरह पानी भरने पहुंचे तो उन्होंने कुएं के अंदर हलचल देखी। पास जाकर देखने पर पता चला कि एक तेंदुआ मोटर के पाइप को पकड़कर किसी तरह खुद को संभाले हुए है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए और तुरंत गांव में इसकी जानकारी फैल गई।

भीषण गर्मी में पानी की तलाश में गांव पहुंचा था तेंदुआ

स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ती गर्मी और जंगलों में पानी की कमी के कारण जंगली जानवर गांवों की ओर आने लगे हैं। संभावना जताई जा रही है कि तेंदुआ भी पानी की तलाश में गांव तक पहुंचा था और अंधेरे में कुएं में गिर गया।

मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस टीम

घटना की सूचना मिलते ही बालोद वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने तत्काल कुएं के आसपास सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि कोई ग्रामीण तेंदुए के पास न जाए। वन विभाग की टीम तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी में जुट गई है।

रेस्क्यू ऑपरेशन बना चुनौती

कुएं में फंसे तेंदुए को सुरक्षित निकालना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि तेंदुआ काफी डरा हुआ है और किसी भी समय आक्रामक हो सकता है।रेस्क्यू टीम पिंजरा, जाल और अन्य जरूरी उपकरणों की मदद से ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रही है।

गांव में दहशत का माहौल

तेंदुए के कुएं में मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचने लगे। गांव में डर और उत्सुकता दोनों का माहौल बना हुआ है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे कुएं के पास भीड़ न लगाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।

गर्मी में बढ़ रहे मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामले

विशेषज्ञों का कहना है कि भीषण गर्मी और जंगलों में जलस्रोतों के सूखने के कारण वन्यजीव आबादी वाले इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। वन विभाग के अनुसार गर्मी के मौसम में ग्रामीण इलाकों में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। वन अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि किसी इलाके में जंगली जानवर दिखाई दे तो तुरंत विभाग को सूचना दें और खुद से किसी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश न करें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 May 2026 01:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / पानी की तलाश में कुएं में गिरा तेंदुआ, मोटर पाइप के सहारे घंटों लटका रहा… गांव में दहशत, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime News: बालोद में लकड़ी तस्करी का बड़ा मामला, महिलाओं से कराई जा रही थी लोडिंग, बिना अनुमति काटे गए 122 पेड़

बिना अनुमति 122 पेड़ काटे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

5000 साल पुरानी धरोहर देख भावुक हुए कोरियाई पर्यटक, बोले- दुनिया को पता होना चाहिए करकाभाट के बारे में

5000 साल पुरानी विरासत देख भावुक हुए कोरियाई पर्यटक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

प्यार में खाए थे जीने मरने की कसमें! जब नहीं हो सके एक तो ट्रेन के सामने कूदकर लवर्स ने दी जान

lovers suicide case
बालोद

CG News: शादी के दूसरे दिन युवक की मौत, कूलर में पानी भरते समय लगा करंट

CG News: शादी के दूसरे दिन युवक की मौत, कूलर में पानी भरते समय लगा करंट
बालोद

छत्तीसगढ़ का प्राचीन रहस्य: करकाभाट की 5000 साल पुरानी गूंज अब पहुंची अंतरराष्ट्रीय शोध मानचित्र पर

छत्तीसगढ़ का प्राचीन रहस्य (photo source- Patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.