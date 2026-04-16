16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

Leopard News: रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुआ, वायरल वीडियो के बाद वन विभाग अलर्ट

Jindal Colony Leopard: रायगढ़ के जिंदल कॉलोनी के पास तेंदुए के दिखने का वीडियो वायरल। घटना के बाद वन विभाग की टीम सर्चिंग में जुटी, इलाके में दहशत का माहौल।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 16, 2026

रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुआ (photo source- Patrika)

रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुआ (photo source- Patrika)

Leopard News: छत्तीसगढ़ के Raigarh जिले में एक बार फिर वन्यजीवों की दस्तक ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित जिंदल कॉलोनी क्षेत्र में तेंदुए के देखे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।

Leopard News: लोगों में डर का माहौल बना

बताया जा रहा है कि सोमवार रात जिंदल कंपनी कॉलोनी के पास स्थित गार्डन क्षेत्र में एक तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसका करीब 8 सेकंड का वीडियो बना लिया, जिसमें तेंदुआ गार्डन से निकलकर जंगल की ओर जाता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आते ही आसपास के ग्रामीणों और कॉलोनी में रहने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया है।

स्थानीय लोगों का मानना है कि तेंदुआ संभवतः जंगल से भटककर रिहायशी इलाके तक पहुंच गया है। इलाके में पहले भी वन्यजीवों की आवाजाही की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन इस तरह कॉलोनी के भीतर तेंदुए का दिखना लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है।

आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई

ग्रामीणों ने तत्काल इस घटना की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। वन अमला जिंदल कॉलोनी के शूटिंग रेंज और आसपास के क्षेत्रों में सर्चिंग अभियान चला रहा है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। हालांकि, अब तक विभाग की ओर से तेंदुए की मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने, रात के समय बाहर न निकलने और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है।

Leopard News: मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ने लगी

अधिकारियों का कहना है कि टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। यह घटना एक बार फिर इस बात की ओर इशारा करती है कि जंगलों के सिमटते दायरे और बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण वन्यजीव अब रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। बता दें यह घटना संकेत देती है कि जंगलों के सिकुड़ते दायरे के कारण वन्यजीव अब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे संतुलित करने के लिए ठोस और दीर्घकालिक कदम उठाना बेहद जरूरी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Apr 2026 04:21 pm

Published on:

16 Apr 2026 04:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Leopard News: रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुआ, वायरल वीडियो के बाद वन विभाग अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Big Fraud: 7,693 लोगों से 1.11 करोड़ रुपए की ठगी, YouTube चैनल और फर्जी प्रोफाइल से देशभर में बिछाया जाल, 26 गिरफ्तार

26 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

रायगढ़ में हाथियों का आतंक, 123 हाथियों की मौजूदगी से गांवों में दहशत

रायगढ़

Road Accident: एक झटके में उजड़ा परिवार, ट्रेलर की टक्कर से माता-पिता की मौत, बेटी की हालत गंभीर

हादसा (Photo Source- Patrika)
रायगढ़

Raigarh News: राइसमिल के भूसे में लगी भीषण आग, दो श्रमिक झुलसे, एक की हालत गंभीर

Raigarh News: राइसमिल के भूसे में लगी भीषण आग, दो श्रमिक झुलसे, एक की हालत गंभीर
रायगढ़

CG Accident: तीन सड़क हादसों में दूल्हे समेत 4 की मौतम, ट्रेलर की टक्कर से दम्पती की गई जान

CG Accident: तीन सड़क हादसों में दूल्हे समेत 4 की मौतम, ट्रेलर की टक्कर से दम्पती की गई जान
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.