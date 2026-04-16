Leopard News: रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुआ, वायरल वीडियो के बाद वन विभाग अलर्ट

अधिकारियों का कहना है कि टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। यह घटना एक बार फिर इस बात की ओर इशारा करती है कि जंगलों के सिमटते दायरे और बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण वन्यजीव अब रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। बता दें यह घटना संकेत देती है कि जंगलों के सिकुड़ते दायरे के कारण वन्यजीव अब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे संतुलित करने के लिए ठोस और दीर्घकालिक कदम उठाना बेहद जरूरी है।