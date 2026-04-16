Leopard News: रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुआ, वायरल वीडियो के बाद वन विभाग अलर्ट

रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुआ (photo source- Patrika)
Leopard News: छत्तीसगढ़ के Raigarh जिले में एक बार फिर वन्यजीवों की दस्तक ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित जिंदल कॉलोनी क्षेत्र में तेंदुए के देखे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।
बताया जा रहा है कि सोमवार रात जिंदल कंपनी कॉलोनी के पास स्थित गार्डन क्षेत्र में एक तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसका करीब 8 सेकंड का वीडियो बना लिया, जिसमें तेंदुआ गार्डन से निकलकर जंगल की ओर जाता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आते ही आसपास के ग्रामीणों और कॉलोनी में रहने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया है।
स्थानीय लोगों का मानना है कि तेंदुआ संभवतः जंगल से भटककर रिहायशी इलाके तक पहुंच गया है। इलाके में पहले भी वन्यजीवों की आवाजाही की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन इस तरह कॉलोनी के भीतर तेंदुए का दिखना लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है।
ग्रामीणों ने तत्काल इस घटना की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। वन अमला जिंदल कॉलोनी के शूटिंग रेंज और आसपास के क्षेत्रों में सर्चिंग अभियान चला रहा है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। हालांकि, अब तक विभाग की ओर से तेंदुए की मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने, रात के समय बाहर न निकलने और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है।
अधिकारियों का कहना है कि टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। यह घटना एक बार फिर इस बात की ओर इशारा करती है कि जंगलों के सिमटते दायरे और बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण वन्यजीव अब रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। बता दें यह घटना संकेत देती है कि जंगलों के सिकुड़ते दायरे के कारण वन्यजीव अब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे संतुलित करने के लिए ठोस और दीर्घकालिक कदम उठाना बेहद जरूरी है।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग