5000 साल पुरानी धरोहर देख भावुक हुए कोरियाई पर्यटक, बोले- दुनिया को पता होना चाहिए करकाभाट के बारे में

इस ऐतिहासिक स्थल की स्थिति को लेकर बालोद इको टूरिज्म ने चिंता जताई है। टीम ने प्रशासन से अपील की है कि इस 5 हजार साल पुरानी धरोहर का उचित प्रचार-प्रसार करने के साथ इसे सुरक्षित और संरक्षित रखने की आवश्यकता है। यह अमूल्य धरोहर आने वाली पीढिय़ों के लिए सुरक्षित रह सके। बालोद के अनुभव के बाद ये पर्यटक सिरपुर के लिए रवाना हुए, जहां से भ्रमण पूरा कर वे अपने देश लौट जाएंगे।