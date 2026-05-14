Petrol Diesel Crisis: गैलन-बोतल में डीजल पर रोक, बालोद के 10 से अधिक पेट्रोल पंपों में डीजल खत्म

शासकीय वाहनों में एक माह में 120 लीटर डीजल उपयोग करने की लिमिट है, लेकिन अधिकांश शासकीय वाहनों में 120 लीटर से अधिक डीजल की खपत हो रही है। कुछ वाहनों में व्यर्थ डीजल खर्च किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट के अंतर्गत कुल 13 शासकीय वाहन हैं। यहां प्रत्येक वाहनों में एक माह में 120 लीटर डीजल डलवाना है लेकिन एक दो को छोड़ दें तो बाकी वाहनों में अधिक डीजल खपत हो जाता है। यही स्थिति जिला पंचायत, लोकनिर्माण विभाग, पुलिस विभाग के वाहनों की भी है।