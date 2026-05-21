मुंबईकरों का पसंदीदा ‘देवा’ दुनिया से रुखसत, 35 साल तक बिखेरीं खुशियां, अब पसरा सन्नाटा

मुंबई के ऐतिहासिक वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान और चिड़ियाघर (रानी बाग भायखला) में इन दिनों एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस बाड़े में कभी पानी की छींटों, भारी कदमों और ‘देवा’ की परिचित आवाजों से रौनक रहती थी, वहां अब खामोशी महसूस की जा रही है। दरअसल भायखला चिड़ियाघर (Byculla Zoo) का सबसे बुजुर्ग और सबसे प्रिय दरियाई घोड़ा ‘देवा’ अब इस दुनिया में नहीं रहा। 13 मई को उम्र संबंधी जटिलताओं के कारण उसकी मौत हो गई। देवा ने अपनी पूरी जिंदगी इसी चिड़ियाघर में बिताई थी। वह सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि बीते 35 वर्षों से वह मुंबई के लाखों लोगों की बचपन की यादों का हिस्सा बन चुका था।