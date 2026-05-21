21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबईकरों का पसंदीदा ‘देवा’ दुनिया से रुखसत, 35 साल तक बिखेरीं खुशियां, अब पसरा सन्नाटा

Rani Baug Hippo Deva Died : मुंबई के ऐतिहासिक भायखला जू के सबसे बुजुर्ग और दर्शकों के बेहद चहेते दरियाई घोड़े 'देवा' का निधन हो गया है। देवा के जाने से उसके बाड़े में अब एक खालीपन सा छा गया है, जहां वह पिछले साढ़े तीन दशकों तक रहा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 21, 2026

Rani Baug Hippo Deva Died

35 साल तक सबका चहेता रहा दरियाई घोड़ा ‘देवा’ अब नहीं रहा (Photo: FB/Rani Baug)

मुंबई के ऐतिहासिक वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान और चिड़ियाघर (रानी बाग भायखला) में इन दिनों एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस बाड़े में कभी पानी की छींटों, भारी कदमों और ‘देवा’ की परिचित आवाजों से रौनक रहती थी, वहां अब खामोशी महसूस की जा रही है। दरअसल भायखला चिड़ियाघर (Byculla Zoo) का सबसे बुजुर्ग और सबसे प्रिय दरियाई घोड़ा ‘देवा’ अब इस दुनिया में नहीं रहा। 13 मई को उम्र संबंधी जटिलताओं के कारण उसकी मौत हो गई। देवा ने अपनी पूरी जिंदगी इसी चिड़ियाघर में बिताई थी। वह सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि बीते 35 वर्षों से वह मुंबई के लाखों लोगों की बचपन की यादों का हिस्सा बन चुका था।

1991 में हुआ था जन्म, पीढ़ियों ने देखा बड़ा होते

देवा का जन्म 1991 में इसी भायखला जू में हुआ था। तब से लेकर अब तक वह उसी हरियाली और पानी से घिरे बाड़े में रहा। रोज चिड़ियाघर आने वाले पर्यटक खासकर बच्चे उसे देखने जरूर पहुंचते थे। उसकी धीमी चाल, पानी में मस्ती और शांत स्वभाव ने उसे हर उम्र के लोगों का चहेता बना दिया था।

चिड़ियाघर के कर्मचारी बताते हैं कि देवा अपने छोटे से परिवार से बेहद जुड़ा हुआ था। उसकी साथी ‘शिल्पा’ और उनके दो बच्चे ‘मंगल’ और ‘गणपत’ हमेशा उसके साथ दिखाई देते थे।

अचानक थम गईं 'देवा' की सांसें

चिड़ियाघर के अधिकारियों के मुताबिक देवा की मौत पूरी तरह से अचानक हुई और उसने जाने से पहले बीमारी का कोई संकेत नहीं दिया था। अपने आखिरी दिनों तक देवा के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं देखा गया था, न ही वह सुस्त पड़ा था और न ही उसके शरीर में किसी तकलीफ के लक्षण थे। वह रोज की तरह सामान्य रूप से खाना खा रहा था, आराम कर रहा था और बाड़े में घूम रहा था।

डॉक्टर बोले- नहीं था बीमारी का कोई संकेत

चिड़ियाघर के जीव विज्ञानी डॉ. अभिषेक सातम ने बताया कि सभी जानवरों की रोज मेडिकल जांच होती है। उनका ब्लड प्रेशर, पल्स और अन्य स्वास्थ्य संबंधी चीजों की नियमित निगरानी की जाती है। देवा में बीमारी या कमजोरी का कोई संकेत नहीं मिला था।

परिवार अब भी उसी बाड़े में, पर महसूस हो रही देवा की कमी

चिड़ियाघर के कर्मचारियों का कहना है कि देवा की साथी शिल्पा और उसके दोनों बच्चों के व्यवहार में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। वे अपनी सामान्य दिनचर्या में लगे हुए हैं।

लेकिन देवा की अनुपस्थिति कर्मचारियों से लेकर पर्यटकों तक हर किसी को महसूस हो रही है। वहां काम करने वाले कर्मचारी मानते हैं कि देवा सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि इस जगह की पहचान बन चुका था। मुंबई के हजारों परिवारों की यादों में अब भी ‘देवा’ की तस्वीर जिंदा रहेगी। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला वह विशाल लेकिन शांत जीव अब हमेशा के लिए खामोश हो गया है।

ये भी पढ़ें

सब सो रहे थे, तभी मंडी में भड़की आग! बुझाने गए दमकल अधिकारी समेत 2 की मौत, दो झुलसे
मुंबई
thane fire officer death

खबर शेयर करें:

Published on:

21 May 2026 04:11 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबईकरों का पसंदीदा ‘देवा’ दुनिया से रुखसत, 35 साल तक बिखेरीं खुशियां, अब पसरा सन्नाटा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘आज के फिल्ममेकर नकलची हैं’, एक्टर शेखर सुमन ने बॉलीवुड पर कसा तंज

Shekhar Suman on Bollywood
मनोरंजन

Mumbai Monorail Comeback: मुंबई वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8 महीने बाद ट्रैक पर लौट रही ये खास ट्रेन; अब सीधे मेट्रो स्टेशन के अंदर होगी एंट्री

MMRDA Monorail Upgrade
मुंबई

अब महाराष्ट्र राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री! अजीत पवार के निधन के बाद NCP की कमान संभालेंगे? सुनेत्रा पवार के साथ 2 घंटे चली सीक्रेट मीटिंग

Prashant Kishor NCP Deal
मुंबई

सोशल मीडिया पर छाई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’, मीम्स देख हंसते-हंसते लोटपोट हुए लोग

सोशल मीडिया पर छाई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’, मीम्स देख हंसते-हंसते लोटपोट हुए लोग
मनोरंजन

NEET पेपर लीक में पहले पैरेंट की गिरफ्तारी! बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए पिता ने किया बड़ा खेल

NEET UG 2026 Paper Leak
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.